Мер Івано-Франківська поскаржився на мобілізацію: у чому причина

В обласному центрі виник дефіцит комунальників.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що комунальним підприємствам міста бракує майже 300 працівників. Причиною кадрового дефіциту очільник міста називає мобілізацію — багато івано-франківських комунальників служать у лавах ЗСУ.
Про це він сказав у четвер, 23 травня, під час прямому ефірі на радіо “Західний полюс”.
"Є велика проблема у людському ресурсі. Все-таки відчувається брак 282 працівників на наших комунальних підприємствах. Зараз до цієї кількості додалися ще 16 працівників, яких нещодавно мобілізували", — каже Марцінків.
Івано-франківський мер додав, що працівники комунальних підприємств, окрім того, поїхали на схід України, щоб будувати фортифікаційні споруди.
За словами Марцінківа, найбільше вакансій зараз на трьох комунальних підприємствах — “Муніципальна дорожня компанія”, “Благоустрій” та “Електроавтотранс”.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. У підсудного виявили викривлення рук та хворобу хребта, проте з цими захворюваннями його визнали обмежено придатним до військової служби.
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