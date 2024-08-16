Мер Івано-Франківська пояснив, чому у місті посилили мобілізацію

Місто не визначає, де мають розташовуватися блокпости, цим займається ТЦК.

В Івано-Франківську через низькі показники мобілізації збільшилась кількість блокпостів.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі місцевої телерадіокомпанії "Вежа".

За його словами, місто не визначає, де мають розташовуватися блокпости, не керує процесом мобілізації. Цим займаються представники ТЦК та правоохоронці.

"Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде", - відповів мер.

Він додав, що наступні кілька тижнів у місті буде посилений режим мобілізації.

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