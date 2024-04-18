Мер Івано-Франківська розгнівано звернувся до "активістів", які допомагають ворогу 

Після ранкових вибухів в Івано-Франківську мер міста Руслан Марцінків емоційно звернувся до українців, які забувають про інформаційну тишу.

Відеозвернення міського голови з'явилося у його Facebook.

Марцінків наголошує, що Прикарпаття опинилося під атакою дронів, але силам ППО вдалося збити усі БпЛА. За його словами, зараз вся країна перебуває у небезпеці, а тому варто дотримуватися інформаційної тиші й не публікувати те, що може допомагати ворогу.

"Особливо хочу сказати про "корисних" ідіотів, "активістів", які постять в різних Телеграм-каналах та соціальних мережах певні речі, що допомагають ворогу. Скільки можна говорити про те, що не можна виставляти фото, відео: куди летить, що летить! Таким чином з відкритих джерел ворог бачить відповідну інформацію. Тому звертаю увагу на те, що такі речі не можна робити", - емоційно звернувся Марцінків.

Мер Франківська наголошує, що росіяни 99% інформації отримують від таких "активістів", які відразу публікують у Мережі фото або відео вибухів, роботи ППО чи інший контент, який може допомагати ворогу.

"Прохання - дотримуйтеся інформаційної гігієни", - зауважив він.

Нагадаємо, о 06:14 на Прикарпатті було оголошено повітряну тривогу. В Івано-Франківську пролунали гучні вибухи. Сирени в регіоні лунали понад годину.

В Івано-Франківській ОВА повідомили, що РФ атакувала безпілотниками Івано-Франківську область. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

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