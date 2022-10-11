Мер Івано-Франківська закликав мешканців уникати центру міста і об'єктів інфраструктури

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців уникати центру міста та інфраструктурних об’єктів.

Про це він сказав під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook 11 жовтня.

"Не нехтуйте повітряними тривогами. Насправді, небезпека є. У ворога залишилося ще достатньо ракет і різних квадрокоптерів, тому не нехтуйте повітряними тривогами. Старайтеся уникати центру міста та об’єктів інфраструктури", - наголосив мер.

Міський голова просить не нехтувати сигналами про повітряну тривогу. За його словами, до кінця цього тижня в Івано-Франківську закрили дитячі садки, а школи перевили на дистанційку.

У понеділок, 10 жовтня, армія РФ атакувала ракетами Івано-Франківську область. Зафіксовано удари по об‘єктах критичної інфраструктури.

Масований обстріл України 10 жовтня

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Зокрема, армія РФ атакувала ракетами Івано-Франківську область. Зафіксовано удари по об‘єктах критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

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