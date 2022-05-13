Мер Івано-Франківська закликав містян пересідати на велосипеди і ходити пішки

Українці стикнулися з паливною кризою через дифіцит пального на АЗС та високі ціни на нього.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста пересідати на велосипеди, а також ходити пішки. Мовляв, саме паливна криза повинна стимулювати людей переходити на альтернативні види транспорту.

Про це міський голова сказав в ефірі радіо "Західний полюс".

"Я закликаю користуватися більше велосипедами, пішохідним рухом. Тим паче, що погода сьогодні дозволяє зекономити кошти. Давайте переходити на такі речі", – сказав Марцінків.

За його словами, місто зробило певний запас палива. Втім, його може не вистачити навть для повноцінної роботи громадського транспорту.

"Стараємося це вирішувати, але може бути десь зменшена кількість випуску транспорту. Проблема є, запас ми зробили, але ми не знаємо, скільки часу буде ця паливна криза", - наголосив очільник Франквська.

Як повідомлялося, івано-франківські ресторатори просять мерію дозволити роботу літніх майданчиків. Втім, у міській раді наголошують: перш за все потрібно зважити на ситуацію в Україні. Крім того, у цьому питанні повинен бути "здоровий компроміс".

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