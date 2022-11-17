Мер Івано-Франківська закликав жителів багатоповерхівок їхати на зиму до села: "Ситуація погіршується"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає жителів багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати до села. Він переконаний, що ситуація з електропостачанням тільки погіршуватиметься.

Про це він сказав 17 листопада в етері радіо "Західний полюс".

Марцінків переконаний, що ситуація із відсутністю електрики тільки погіршуватиметься. Може статись так, що світла не буде кілька днів. Мер Івано-Франківська додав, що місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхівок, проте вони можуть не вмістити усіх охочих, а тому Марцінків закликав жителів міста переїжджати до села.

"Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках. Хтось може має родину, знайомих в селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках", – пояснив міський голова.

Також мер Франківська закликав жителів прилеглих сіл прихистити жінок та дітей з міських багатоповерхівок. Руслан Марцінків додав, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки у Франківську залишились без опалення.

Масштабні ракетні обстріли України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють Україну своїми ракетами. Останній масований обстріл був 15 листопада. Росія випустила по Україні приблизно 100 ракет. Більшу частину з них вдалось збити, проте інші вразили енергетичну інфраструктуру. Через це в Україні критична ситуація з електропостачанням.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія знищує українську енергетичну інфраструктуру та хоче посеред зими залишити українців без газу та світла, щоб "були переговори".

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