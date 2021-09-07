Мер Івано-Франківська запропонував 100 тисяч гривень жінці, яка першою завагітніє після вакцинації

Мер Івано-Франківська запропонував 100 тисяч гривень жінці, яка першою завагітніє після вакцинації

Міський голова хоче розвіяти міф про те, що вакциновані не можуть завагітніти.

У вівторок, 7 вересня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради дав доручення виплатити премію у розмірі 100 тисяч гривень першій жінці в об’єднаній територіальній громаді, яка завагітніє після вакцинації.

Про це стало відомо із трансляції наради, яка велася у Facebook.

За словами Марцінківа, йому довелося почути у розмові з неназваною жінкою міф про те, що вакциновані від COVID-19 не можуть завагітніти. Міський голова Івано-Франківська запропонував виплатити премію за перший випадок, який спростує таке безпідставне твердження.

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Перша заступниця Вікторія Сусаніна та начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко отримали доручення розглянути можливість виплатити першій жінці у громаді, яка завагітніє після вакцинації, 100 тисяч гривень.

Марія Бойко зауважила, що не знає, яким чином відстежити першу вагітність після вакцинації, але підтвердила, що справді такий міф побутує, але “життя показує, що все навпаки”.

“Хороше чудо – перевірене чудо”, – зауважив у відповідь Марцінків.

Нагадаємо, на тій же нараді міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

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