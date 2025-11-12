Мер Харкова розкрив мету РФ щодо міста

Ігор Терехов / © ТСН.ua

Росія не просто хоче залишити Харків без світла чи опалення. Його мета — зробити місто непридатним до життя.

Про це в інтерв’ю Ara сказав мер Харкова Ігор Терехов.

За словами посадовця, росіяни хочуть змусити харків’ян покинути місто,

«Ворог повернувся до своєї цинічної тактики: атаки на енергетичну інфраструктуру. Агресор не просто хоче залишити нас без світла чи опалення. Його мета — змусити харків’ян покинути місто, зробити Харків непридатним для життя. Ми зробили все можливе, щоб підготуватися, але ми не всемогутні», — визнав Терехов.

Нагадаємо, зранку 12 листопада Харків атакували БпЛА. Є руйнування і потерпілі.

Терехов спершу поінформував про три влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі міста. Це — центр Харкова. Попередньо, через влучання «Шахедів» пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

Як повідомив голова Харківської ОВА, через обстріл РФ постраждали 5 людей.