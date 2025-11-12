- Дата публікації
Мер Харкова розкрив мету РФ щодо міста
Терехов зазначив, що є усвідомлення: зима 2025 буде значно суворішою за попередні.
Росія не просто хоче залишити Харків без світла чи опалення. Його мета — зробити місто непридатним до життя.
Про це в інтерв’ю Ara сказав мер Харкова Ігор Терехов.
За словами посадовця, росіяни хочуть змусити харків’ян покинути місто,
«Ворог повернувся до своєї цинічної тактики: атаки на енергетичну інфраструктуру. Агресор не просто хоче залишити нас без світла чи опалення. Його мета — змусити харків’ян покинути місто, зробити Харків непридатним для життя. Ми зробили все можливе, щоб підготуватися, але ми не всемогутні», — визнав Терехов.
Нагадаємо, зранку 12 листопада Харків атакували БпЛА. Є руйнування і потерпілі.
Терехов спершу поінформував про три влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі міста. Це — центр Харкова. Попередньо, через влучання «Шахедів» пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.
Як повідомив голова Харківської ОВА, через обстріл РФ постраждали 5 людей.