Мер Конотопа прокоментував ракетні удари по місту: "Тут є якийсь "ждун"

Влада Конотопа, що у Сумській області, вважає, що у місті можуть бути так звані "ждуни". Саме вони, ймовірно, повідомляють про обстріли російських військових.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Ми обґрунтовано вважаємо, що тут є якийсь "ждун" або "ждуни", які корегують ворожі удари по Конотопу. Наші аналітики моніторили російські пабліки, то там описувалось, що який димок йде, скільки часу горить і тощо. Це може прослідкувати той, хто безпосередньо бачить це на місці. Тут є чим займатись нашим спецслужбам. Явпевнений, що вони справляться з цим завданням", - висловився Семеніхін.

Мер також розповів, що напередодні російські окупанти вдарили по місту керованою авіаційною ракетою Х-59. Днем раніше загарбники атакували Конотоп "Іскандером-К"

"У людей здебільшого вибиті шибки, скло, пошкоджені в приватних садибах ворота. Завдячуючи гуманітарним громадським організаціям нараз ці питання вирішені", - додав посадовець.

Нагадаємо, вдень, 18 березня, росіяни завдали ракетного удару по Конотопу. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. Через пошкодження було відсутнє тепло та гаряче водопостачання в одному з мікрорайонів міста.

Також 17 березня РФ завдала два удари по Конотопу. Внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також: