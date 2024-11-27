Мер Конотопа заявив, що на Сумщині мають мобілізувати комунальників

У Сумській області мають мобілізувати працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури.

Про це стверджує міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Семеніхін дорікнув голові Сумської ОВА Володимирові Артюху, що той нібито скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури.

"Мені стало відомо, що пан Артюх своїм рішенням скасував бронь працівникам комунальних підприємств. Більше того, дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоб проконтролювати, аби всіх працівників комунальних підприємств критичної галузі призвати до лав ЗСУ за два дні – четвер та п'ятницю. Мені телефонують з ТЦК і говорять, що у них вказівка мобілізувати всіх працівників водоканалу, "Теплогаранту", – стверджує мер Конотопа.

У відповідь виданню "Кордон.Медіа" у пресслужбі Сумської ОВА сказали, що не володіють інформацією щодо цієї ситуації. Офіційного коментаря ОВА щодо цієї інформації поки не було.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада розробляє нові правила військової служби для чоловіків 55–60 років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.