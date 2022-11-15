Масштабна повітряна тривога в Україні: мер Кривогу Рогу розповів, звідки летять ракети

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул попереджає про пуски ракет з Росії. Попередньо, з району Волгоград–Астрахань.

Олександр Вілкул попереджає, що окупанти масово випустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95.

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвилі. Цілі в Україні невідомі. Не нехтуйте безпекою!" — закликає Вілкул.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що до України летять ще й "Калібри" з Чорного моря.

"Кілька хвилин тому зафіксовані пуски ракет "Калібр" з Чорного моря. Це вони (окупанти — ред.) мстяться за непохитну позицію України щодо умов переговорів і за ганьбу на саміті G20. Виведення військ, кордони 1991 року, репарації", — наголосив журналіст.

Нагадаємо, в Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу по всій території країни.