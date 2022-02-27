Мер Куп'янська "здав" місто російській армії: оголошено підозру про держзраду (відео)

Мер заявив, що життя міста "залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо".

Мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора "здав" місто російській армії. Чоловік записав відеозвернення та заявив, що прийняв це рішення.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду.

Зазначимо, що Мацегору обрали мером Куп'янська від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у 2020 році.

Що сказав Мацегора:

"Чотири дні тому місто залишили всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими й райвідділ поліції, який до останнього моменту знаходився й знаходиться поруч зі мною.

Я прийняв це рішення. Рішення за мною. Відповідальність за все, що відбувається у місті, лежить на мені. Я у місті весь цей час і залишаюся далі. Усі питання життєзабезпечення на мені.

Сьогодні я перебуваю на місці й хочу завірити, що буде працювати лікарня, школа, дитсадки. З завтрашнього дня працюємо у звичайному режимі. Не боїмося провокацій, на які, за словами військових, вони будуть реагувати належним чином", - сказав мер.

Мацегора наголосив, що саме час містянам "сміливо повертатися до життя, налагоджувати побут". Він заявив, що життя міста "залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо", тому "сміливо вилазьте з підвалів та бомбосховищ".

За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Мер перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, Мацегора вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в Мережі. Кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області.