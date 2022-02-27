Мер Куп'янська "здав" місто російській армії: оголошено підозру про держзраду (відео)

Мер заявив, що життя міста "залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо".
Мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора "здав" місто російській армії. Чоловік записав відеозвернення та заявив, що прийняв це рішення.
Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду.
Зазначимо, що Мацегору обрали мером Куп'янська від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у 2020 році.
Що сказав Мацегора:
"Чотири дні тому місто залишили всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими й райвідділ поліції, який до останнього моменту знаходився й знаходиться поруч зі мною.
Я прийняв це рішення. Рішення за мною. Відповідальність за все, що відбувається у місті, лежить на мені. Я у місті весь цей час і залишаюся далі. Усі питання життєзабезпечення на мені.
Сьогодні я перебуваю на місці й хочу завірити, що буде працювати лікарня, школа, дитсадки. З завтрашнього дня працюємо у звичайному режимі. Не боїмося провокацій, на які, за словами військових, вони будуть реагувати належним чином", - сказав мер.
Мацегора наголосив, що саме час містянам "сміливо повертатися до життя, налагоджувати побут". Він заявив, що життя міста "залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо", тому "сміливо вилазьте з підвалів та бомбосховищ".
За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.
Мер перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Крім того, Мацегора вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в Мережі. Кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - 706
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались