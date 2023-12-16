Мер Лондона відмовив Кличку передати Києву авто, які британці здали на брухт

Мер Лондона Садік Хан відмовився передати Києву автомобілі, які жителі Британії здали в межах програми боротьби зі шкідливими викидами.

Мер Лондона Садік Хан відхилив прохання Київського міського голови Віталія Кличка передати автомобілі, які здали жителі британської столиці, як такі, що не відповідають екологічним вимогам.

Про це пише The Telegraph.

У Лондоні діє програма ULEZ (Ultra Low Emission Zone), згідно з якою автомобілісти можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо здають на брухт авто, що не відповідає екологічним вимогам, або ж платять щоденний збір у 12,5 фунта стерлінгів.

У вересні Кличко звернувся до Хана з листом після ознайомлення зі схемою ULEZ і запропонував передати частину авто Україні. Він сказав, що цей крок матиме "величезний потенціал" і може бути використаний у "різноманітних сферах для порятунку життів і транспортування".

Так, зокрема, під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи, які "вкрай необхідні на передовій" в Україні.

За кілька місяців, 12 грудня, мер Лондона відповів Кличку, що не дозволить втілити цю пропозицію, оскільки вона не відповідає "юридичному порогу", який вимагає, щоб схема утилізації ULEZ принесла користь лондонцям з "економічного, соціального та екологічного погляду".

Таке рішення Садіка Хана вже розкритикували кандидатка в мери Лондона від консерваторів Сьозен Холл та учасник волонтерської ініціативи Car for Ukraine Річард Лофтхаус.

Нагадаємо, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що Британія є однією з країн, яка може направити до нашої країни свої Збройні сили. Він назваву умову, за якої це може статися.

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