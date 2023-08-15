Мер Луцька після ракетного удару пішов на пробіжку, чим викликав обурення українців

Поліщук розповів, що одразу після ракетного удару прибув на місце події, а в парк пішов уже потім.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук сьогодні зранку втрапив у скандал. У Мережі з'явилося фото та відео, як Поліщук після масованого удару РФ по місту, внаслідок якого загинули троє людей, вийшов на пробіжку у парк.

Спочатку фото з мером під час пробіжки опублікував один з жителів міста, подякувавши за сучасний парк. Проте сам факт, що Поліщук відправився на пробіжку одразу після масованого удару викликав шквал критики.

Фото: Труха

Після цього Поліщуку довелося пояснити ситуацію, чому він був у парку.

"Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти. Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хв (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками в моїй подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС", – написав мер.

Він запевнив, що під час пробіжки в парку ще не було жодної інформації про загиблих.

Нагадаємо, що вночі, 15 серпня, окупанти вдарили двома ракетами по Луцьку. Зокрема, ворог поцілив у промислове підприємство. Загинуло троє людей. Ще четверо осіб поранено.

Шведська компанія SKF заявила, що це її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл.

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