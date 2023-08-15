Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мер Луцька після ракетного удару пішов на пробіжку, чим викликав обурення українців

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
702
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мер Луцька після ракетного удару пішов на пробіжку, чим викликав обурення українців

Мер Луцька Ігор Поліщук на пробіжці / Фото: Фото з соціальних мереж

Поліщук розповів, що одразу після ракетного удару прибув на місце події, а в парк пішов уже потім.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук сьогодні зранку втрапив у скандал. У Мережі з'явилося фото та відео, як Поліщук після масованого удару РФ по місту, внаслідок якого загинули троє людей, вийшов на пробіжку у парк.

Спочатку фото з мером під час пробіжки опублікував один з жителів міста, подякувавши за сучасний парк. Проте сам факт, що Поліщук відправився на пробіжку одразу після масованого удару викликав шквал критики.

© Труха
Фото: Труха

 Після цього Поліщуку довелося пояснити ситуацію, чому він був у парку.

"Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти. Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хв (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками в моїй подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС", – написав мер.

Він запевнив, що під час пробіжки в парку ще не було жодної інформації про загиблих.

Нагадаємо, що вночі, 15 серпня, окупанти вдарили двома ракетами по Луцьку. Зокрема, ворог поцілив у промислове підприємство. Загинуло троє людей. Ще четверо осіб поранено.

Шведська компанія SKF заявила, що це її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл.

Читайте також:

Ракетний удар по Луцьку: з-під завалів підприємства врятували людину

Ракетний удар по Луцьку: з-під завалів підприємства врятували людину

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
702
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація