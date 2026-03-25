Мер Луцька Поліщук пішов у відставку: що відомо

Мер Луцька Ігор Поліщук. Фото: Ігор Поліщук/Facebook

Реклама

Міський голова Луцька Ігор Поліщук залишив посаду. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 90-ї сесії Луцької міської ради у середу, 25 березня.

Про це повідомило місцеве видання misto.media.

За проєкт рішення проголосували 38 депутатів, ще один не взяв участі у голосуванні.

Реклама

«Ця відставка не повязана ні з НАБУ, ні з аудитом, ніхто не вилучав у мене телефон і мені невідомо про будь-які провадження щодо мене. Обставини, які спонукали мене, деталізувати не вважаю за необхідне», — зазначив Поліщук, коментуючи своє рішення.

Згідно із законодавством, до проведення нових місцевих виборів обов’язки міського голови має виконувати секретар Луцької міської ради.

Нагадаємо, раніше Ігор Поліщук подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Аналогічний документ написав і секретар міської ради Юрій Безпятко.