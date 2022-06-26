Мер Львова пообіцяв знести приміщення кафе, яке відвідувала Анджеліна Джолі

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що заклад харчування, який прославила своїм візитом кіноакторка, розташований у незаконно встановленому МАФі.
Львівське кафе, в якому побувала голівудська акторка, Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, влада міста планує демонтувати.
Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий у ток-шоу "Культурна оборона".
За його словами, МАФ, у якому розташоване кафе, було зведено незаконно. Тому заплановано знесення цієї споруди.
"Ви розумієте, цей МАФ є незаконним і ми будемо його демонтовувати", – сказав Садовий.
Як відомо, голлівудська зірка Анджеліна Джолі у суботу, 30 квітня, приїхала до України. Знаменитість відвідала Львів, де зараз перебуває чимало переселенців з "гарячих точок".
Зокрема, знаменита акторка побувала в одному з кафе у Сихівському районі міста, де її присутності не зауважив 14-річний підліток, який після цього прославився на всю країну.
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