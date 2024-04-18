Мер Марцінків назвав брехнею повідомлення з РФ про "влучання" по військових в Івано-Франківську

Зранку 18 квітня російській пропагандисти повідомили - нібито в Івано-Франківську під час вранішньої атаки безпілотники влучили по розташуванню військових. Місцева влада спростовує повідомлення росЗМІ і називає їх брехнею.

По це в ефірі "Радіо Свобода" заявив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, повідомлення кремлівський медіа є неправдою. Марцінків наголосив, що ціллю російських ударів були об’єкти критичної інфраструктури. Втім, всі безпілотники вдалося знищити силам ППО.

"Ворог пробує сьогодні використовувати паніку. Неправда те, що вони написали. Це не відповідає дійсності. Я певні речі не можу говорити, тому що це може нашкодити нашій інфраструктурі… Тобто удари були по критичній інфраструктурі. І ще хочу сказати, що всі цілі були збиті, але, на жаль, уламки… Було, відповідно, займання, задимлення", - розповів Марцінків.

Зауважимо, що зранку російські засоби пропаганди повідомили про нібито успішні удари БпЛА на Прикарпатті. Зокрема, по складах в Івано-Франківську.

Нагадаємо, зранку 18 квітня в Івано-Франківську сталися вибухи під час повітряної тривоги. У небі над областю спрацювали сили ППО.

В ОВА повідомили, що РФ атакувала безпілотниками Івано-Франківську область. Ціллю окупантів були об’єкти критичної інфраструктури

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