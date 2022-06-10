Мер Марцінків з лінійкою перевіряв висоту трави в Івано-Франківську (фото)

Марцінків розповів, що трава має бути нижча 10 см. Однак, судячи з фото, йому не вистачило навіть 50 см лінійки. Над мером посміялися в Мережі.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків з лінійкою перевіряв висоту трави в місті. Він пояснив, що за протоколом комунальники можуть її не стригти, якщо вона нижча десяти сантиметрів.

Про це він 10 червня написав у себе в Facebook.

"Як п'ятниця? Та як все. Почалася з інспекції містом. Цього разу взяли з собою лінійку, щоб міряти траву. Наміряли, тепер мусять стригти", - написав він.

Фото: Facebook / Руслан Марцінків

У коментарях до публікації містяни посміялися з Марцінківа. Однак були і невдоволені, які назвали дії мера "дуристикою" і порадили поміряти ями в асфальті.

"Ще ні в одному місті мер не їздить і не міряє траву. Якась дуристика",

"А скільки має яма на асфальті бути, що її вже треба засипати?",

"Серйозна робота, щоб то зробити, щоб нічого не робити",

"Супер", - написали в коментарях.

Нагадаємо, в Івано-Франківську заборонили на вулицях міста виконувати російськомовні пісні. Також міська влада вирішила упорядкувати виступи вуличних музикантів.

Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Марцінків / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Фото: Facebook / Руслан Марцінків

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