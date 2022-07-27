Мер Маріуполя розповів, скільки в окупованому місті залишилося мешканців

У практично знищеному та окупованому росіянами Маріуполі досі залишаються люди, які живуть на межі гуманітарної катастрофи.

Мер міста Вадим Бойченко каже, що, за приблизними оцінками, там зараз зараз проживає близько 120 тисяч населення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Буквам".

На підконтрольних Україні територіях перебуває 220-240 тисяч осіб. Крім того, 40 тисяч маріупольців виїхали за кордон. За приблизними оцінками, окупанти депортували в бік Росії 50 тисяч людей.

Бойченко каже, що лише за "оптимістичним" сценарієм у Маріуполі загинули 22 тисячі мешканців. Втім, багато смертей "не пораховано". Тим часом загарбники намагаються їх приховати, вивозячи тіла на смітник, палять у крематоріях, закопують у рови.

"Якщо порахуємо зруйновані багатоповерхові будівлі, навіть без приватних, хоча їх вони також на 40% спалили. Тільки в багатоповерхівках десь по 50 осіб було в укриттях. Вони їх поспалювали. Все, що вдалось зафіксувати – ми зафіксували", - наголосив міський голова.

Як повідомлялося, росіяни збираються перейменувати тимчасово підконтрольне їм місто Маріуполь. Йому хочуть повернути назву одного зі сталінських злочинців Андрія Жданова, який брав участь у репресіях. До слова, Жданов - це колишня назва Маріуполя. Так називалося місто за радянської влади - у 1948-1989 роках.

Читайте також: