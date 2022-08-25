Мер Мелітополя розповів, хто отримує російські паспорти і як людей змушують ставати громадянами РФ

Люди не хочуть отримувати російські паспорти. Стати громадянами агресорки Росії погодилися менше тисячі колаборантів.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Іван Федоров.

"Точної цифри у нас, звичайно, зараз немає… Я думаю, що це обмежується однією тисячею тих людей, які подають заявки на отримання цих паспортів", - каже міський голова.

За словами Федорова, більшість охочих отримати російське громадянство - люди похилого віку. Вони не мають доступу до об'єктивної інформації, оскільки не вміють користуватися Інтернетом. Саме тому ці мешканці Мелітополя найбільш вразливі до впливу кремлівської пропаганди.

Окупанти також залякують пенсіонерів, мовляв, без російських паспортів не зможуть отримувати жодних виплат.

"Єдина можливість для них отримувати якісь соцвиплати та пенсію - отримання рашистського паспорта. Але, гадаю, що це точно не десятки тисяч людей, які стоять у черзі", - каже Федоров.

Як повідомлялося, російські загарбники позбавляють мешканців тимчасово окупованих регіонів будь-яких комунікацій. У четвер, 25 серпня, росіяни майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області відключили електроенергію. Втім, мешканці міст і сіл залишилися не тільки без світла, а й без водопостачання.

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