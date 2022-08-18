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Мер Миколаєва розповів, скільки мешканців залишилися під обстрілами в місті

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Мер Миколаєва розповів, скільки мешканців залишилися під обстрілами в місті

Фото: Associated Press

Наразі у Миколаєві залишається мешкати близько 220 тис. осіб.

З Миколаєва виїхала половина населення. До слова, на початку 2022-го там було 470 тис. мешканців. Втім, наразі темпи евакуації з міста низилися.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Вчора проводилася евакуація. За день (17 серпня - Ред.) евакуювали 35 людей. Раніше це було 500 людей, сьогодні - це 35 людей. Темпи евакуації знизилися. Люди, не зважаючи на те, що інтенсивність обстрілів то спадає, то знову збільшується, не хочуть покидати місто", - наголосив мер.

Як повідомлялося, РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території Миколаївщини. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок агресії РФ на Миколаївщині постраждали 60 дітей.

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Дата публікації
Перегляди
1607
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