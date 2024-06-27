Мер Мукачева Андрій Балога вийшов з-під варти, сплативши заставу: що про це відомо

Посадовець вийшов на волю, сплативши 30 мільйонів гривень.

Мер Мукачева Андрій Балога, якому напередодні обрали запобіжний захід, вийшов з-під варти сплативши заставу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Віталій Глагола.

Як зазначається, напередодні ВАКС обрав меру Мукачева запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Вже сьогодні стало відомо, що посадовець вийшов на волю, сплативши відповідну суму.

Нагадаємо, що мера Мукачева затримали за підозрою у корупції.

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