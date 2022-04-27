Мер Новомосковська згоден перейменувати місто, але за однієї умови

Мер Новомосковська згоден перейменувати місто, але за однієї умови

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік не проти ідеї перейменувати своє місто.

Проте саме перйменування мер пропонує відкласти до перемоги над окупантами.

Про це він написав у Телеграм.

Рєзнік переконаний, що "тільки раби можуть називати свої вулиці, площі та міста на честь завойовників".

Він пояснив, що назва міста напряму під дію закону про декомунізацію не підпадає, бо до Новомосковська не можна застосувати жодне з передбачених у законі визначень – "комуністичний", "нацистський" чи "тоталітарний".

Мер нагадав, що зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про деколонізацію топонімії. Тобто пропонується заборонити назви географічних об’єктів, що пропагують і символізують державу-окупанта. За його словами, навіть якщо цей законопроєкт не буде підтриманий народними депутатами, то питання – чи перейменовувати, чи залишити назву Новомосковськ, громада все одно підніматиме.

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"Але не зараз. Чому не зараз? Хоча б тому, що остаточне рішення в питанні перейменування міста приймає не міська, а Верховна Рада – за поданням міської ради. Щодо подання міської ради, то я переконаний, що воно повинно базуватися на врахуванні думки широкого кола громадськості", – сказав Рєзнік.

Мер зазначив, що приблизна п’ята-шоста частина населення міста наразі виїхала в західні області країни або за кордон.

"Якщо більшість городян все ж висловиться за перейменування міста, тоді будемо визначатися з назвою. У якій формі ми це зробимо – подумаємо разом. У будь-якому випадку це проходитиме демократично. Але після нашої перемоги. А зараз кожному з нас є чим займатися. Зараз інші пріоритети", – підсумував він.

Нагадаємо, що у Києві демонтують близько 60 пам’яток культури, які пов’язані з Росією.

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