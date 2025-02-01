Мер Одеси розповів, які історичні будівлі пошкоджено російським ударом: фото

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, які історичні будівлі пошкоджено російським ударом. У п’ятницю, 31 січня, об’єктом ракетної атаки знову став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про пошкодження та руйнування Труханов написав у Telegram.

Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль" — одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.

Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення:

• Філармонія (Нова Біржа)

• Будинок Вучині (вул. Італійська, 19)

А також два музеї:

• Музей західного та східного мистецтва

• Філія Літературного музею (Будинок Сікара)

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження.

Від 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок терористичного ракетного удару російської армії по історичному центру Одеси постраждало двоє людей.

Момент ракетного удару російських терористів по Одесі потрапив на відео.

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