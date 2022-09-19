Мер Одеси висловив свою пропозицію щодо пам’ятника Катерині ІІ

Коментуючи вимогу знесення монумента на честь російської імператриці в Одесі, Труханов заговорив про необхідність створення спеціальної паркової зони.

Одеський мер Геннадій Труханов пропонує створити парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого", куди слід перемістити частину архітектурних пам'яток Одеси.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Труханова, він проти того, щоб "підходити до своєї історії вибірково", оскільки "переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому".

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Він вважає, що історію слід "не переписувати, а переосмислювати" і "наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни".

“Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси", - написав Труханов.

Мер Одеси також нагадав, що зараз стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.

“Переконливо закликаю всіх одеситів, включаючи прихильників знесення пам'ятника, скористатися демократичною процедурою”, - наголосив він.

Нагадаємо, в неділю, 18 вересня, в Одесі біля пам'ятника Катерині II провели акцію протесту, вимагаючи демонтувати символ "руского міра".

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі облили червоною фарбою

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