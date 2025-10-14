Мер Одеси Труханов втратив громадянство України: все, що відомо про скандал

Геннадій Труханов / © УНІАН

Одіозний мер Одеси Геннадій Труханов керує містом з 2014 року, тричі перемагаючи на виборах.

Однак його політична кар’єра від початку супроводжувалася низкою гучних скандалів, які не вщухали протягом усіх років на посаді керівника Одеси. Чимало із них були пов’язані із наявністю у Труханова російського паспорта, який зрештою і став причиною до позбавлення його українського громадянства.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Біографія

Труханов Геннадій Леонідович — це український політик, міський голова Одеси з 2014 року. Освіту здобув в Одеському вищому артилерійському командному училищі імені Фрунзе, яке закінчив у 1986 році, отримав звання лейтенанта та спеціальність інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.

Пізніше Труханов здобув юридичну освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ та кандидатський ступінь з психології в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Після служби у Збройних силах, він заснував охоронну фірму «Капітан», яка працювала в представництві компанії «Лукойл».

Геннадій Труханов

У політиці Геннадій Труханов із 2005 року: тоді його обрали депутатом Одеської міськради, а з 2010 року очолював фракцію «Партії регіонів». У 2012 році ставним народним депутатом України.

Після Революції Гідності вийшов з «Партії регіонів» і в 2014 році був обраний мером Одеси, на цій посаді перебував до сьогодні (14 жовтня 2025 рік — Ред.), будучи тричі переобраним.

У 2018 році Труханов потрапив під санкції РФ.

Геннадій Труханов був одружений із Тетяною Колтуновою, має двох доньок — Катерину (1986 року народження) та Алісу (2000 року народження).

Скандали, пов’язані з одіозним мером Одеси

У квітні 2016 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив гучний матеріал, відомий як «Панамські документи». Згідно з цим розслідуванням, чиновник був причетний до діяльності понад двадцяти підприємств, зареєстрованих через офшорні структури на Віргінських островах. Крім того, ці ж документи містили інформацію, яка вказувала на те, що він має громадянство Росії.

У жовтні 2017 року НАБУ влаштувало обшуки у мера Одеси в рамках кримінального провадження, за фактом придбання міськрадою за завищеною ціною адмінбудівлі колишнього заводу «Краян».

Згідно з матеріалами справи, будівлю офіційно придбали під створення «єдиної мерії» за 185 млн грн у приватної фірми, що в десятки разів перевищує реальну ціну.

У лютому 2018 році Труханова та його заступника затримали в аеропорту «Бориспіль», яких підозрювали у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України («Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»). Однак згодом, суд у Києві відпустив Труханова на поруки депутата Дмитра Голубова.

Того ж року Труханов ініціював скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), заявляючи про порушення його прав з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У 2019 році НАБУ закрило три розслідування щодо можливих розкрадань, де фігурував політик, через відсутність доказів. А у 2020 році суд виправдав усіх, кого обвинувачували у справі «Краяна» щодо фінансових махінацій.

Проте на цьому тяганина не завершилася — 11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції. Через це Геннадія Труханова взяли під варту просто під час засідання ВАКС у 2023 році, згодом він Труханова звільнили під заставу.

Також у 2021 році Труханову та ще трьом посадовим особам Одеської міської ради оголосили про підозру. Їх звинувачували у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками. Загальний розмір завданої шкоди оцінювався майже в 700 мільйонів гривень. Тоді ж Вищий антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу у 30 мільйонів гривень, яку ж він сам за себе і вніс.

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році чиновник спочатку засудив російську агресію. Однак пізніше його позиція стала суперечливою: він публічно закликав до пошуку «компромісу» з агресором. Також мер виступав проти знесення пам’ятника Катерині II, але зрештою підтримав його демонтаж після відповідного голосування жителів міста.

Петиція з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства

На сайті президента України 13 жовтня оприлюднили петицію із закликом позбавити Геннадія Труханова українського громадянства.

«Ми, громадяни України, звертаємося до Вас із проханням розглянути питання щодо припинення громадянства України чинного Одеського міського голови Геннадія Труханова. У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина російської федерації та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства», — зазначалося у звернені.

У петиції також зазначалося, що така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади.

Автор звернення підкреслив, що публічні заяви та дії чиновника — зокрема, просування вигідних Росії наративів і захист пам’ятників імперської політики — лише підтверджують, що його діяльність становить потенційний ризик для національної безпеки та оборони України.

Згадали у звернені й трагедію 30 вересня в Одесі, під час якої загинули люди.

Менш ніж за добу петицію підтримали 25 тисяч людей.

Геннадія Труханова позбавили українського громадянства

Громадський діяч та блогер Сергій Стерненко у вересні 2024 року запевняв, що Геннадій Труханов має російське громадянство.

Згодом посадовець прокоментував наявність у нього російського паспорта. За його словами, чутки про наявність у нього паспорта Росії тягнеться ще від 2014 року. Посадовець наголосив, що перевіркою таких даних мають займатися відповідні державні та правоохоронні органи.

Геннадій Труханов

Мова про наявність російського паспорта у Труханова знову почалася 12 жовтня 2025 року. Тоді сам посадовець вчергове заявив, що немає подвійного громадянства та попросив президента перевірити його документи.

У вівторок, 14 жовтня, Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки посадовців, які мають паспорт РФ. Відтак вони будуть позбавлені українського громадянства. Як зазначають джерела, мова йде про екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна та мера Одеси Геннадія Труханова.

Мер Одеси відреагував на рішення президента України щодо позбавлення його громадянства та заявив, що категорично не згоден і оскаржуватиме це рішення.

За його словами, він планує захищатися та подавати позови до суду, включно з Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), якщо внутрішні інстанції не вирішать справу.

СБУ показала російський паспорт Труханова

Служба безпеки України підтвердила, що Комісія при президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відомстві зазначили, що Труханов має чинний закордонний паспорт країни-агресора та є громадянином РФ.

Згідно з даними СБУ, ще 15 грудня 2015 року, вже після початку російської агресії, чиновник отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Цей документ був виданий на десятирічний термін і залишається чинним дотепер.

СБУ показала російський паспорт Геннадія Труханова / © Служба безпеки України

Чи піде Труханов зі своєї посади?

У коментарі виданню «Суспільне» радник з правових питань Павло Романюк зазначив, що повноваження міського голови в Україні припиняються після припинення громадянства України.

Згідно з його словами, після отримання указу Президента міська рада мусить взяти до відома факт припинення громадянства та усунути чиновника з посади міського голови. У такому разі обов’язки мера тимчасово перейдуть до секретаря міської ради до моменту, коли буде обрано нового очільника міста.

Сам посадовець у своїх соцмережах заявляє, що до моменту ухвалення міськрадою відповідного рішення, він «продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова».

«У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Рішення про позбавлення мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному Суді. І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини», — зазначив Труханов.

