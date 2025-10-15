Мер Одеси Труханов зробив гучну заяву щодо подальших дій

Мер Одеси Геннадій Труханов / © Telegram / Одеса. Офіційно

Мер Одеси Геннадій Труханов зробив нову заяву про свою справу. Так, він має твердий намір звертатися до суду, тому що впевнений у своїй перемозі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Я не передумав звертатись до суду. Я впевнений у своїй правоті. У мене не було, не є російського громадянства», — прокоментував він.

Труханов зазначив, що буде боротися, захищатися і впевнений у своїй перемозі.

За даними журналістів, посадовець також звернувся, зокрема, до США, щоб ті зробили запит до Росії на предмет наявності чи відсутності у нього російського паспорта, тому що Україна зараз не може цього зробити, бо не має дипломатичних відносин з РФ.

Нині Труханов залишається чинним мером міста.

Як ми писали, вчора, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку посадовців, які мають паспорт РФ. Серед них і Труханов.

Нагадаємо, що на рішення Труханов швидко відреагував. Він запевнив, що інформація про «російське громадянство» не відповідає дійсності.

«Я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини…», — заявив він.