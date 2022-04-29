Мер окупованого Енергодара переїхав працювати до Запоріжжя

Міський голова міста Енергодар, яке захопили окупанти країни-агресорки Росії, Дмитро Орлов відтепер працює в Запоріжжі.

Зазначається, що переміщення було викликано випадками примусового зміщення місцевої влади на окупованих територіях. Роботу Орлова вирішили організувати в обласному центрі, аби легітимно обрана влада Енергодара могла стало функціонувати та ефективніше керувати містом під час військового стану.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Наразі ми бачимо таку тенденцію, що окупанти починають витісняти та, примушуючи нашу владу, припиняти існування комунальних закладів, установ енергозабезпечення, життєзабезпечення. Ми на це піти не можемо, тому вжили заходів, щоб місто жило", - наголосив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ситуацію в Енергодарі він називає напруженою, бо майже два місяці його територія перебуває під окупацією. За словами Старуха, росіяни тиснуть на органи місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та директорів шкіл.

Як повідомлялося, в Енергодарі Запорізької області 48-річний депутат міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Шевчик підтримав агресію Росії та погодився очолити новостворений незаконний орган влади окупантів. Зраднику повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

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