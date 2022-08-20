Мер прифронтової Костянтинівки привласнив гроші, які виділили на формування ТрО

Міський голова Костянтинівки в Донецькій області під час війни незаконно заволодів коштами, які були призначені для територіальної оборони міста.

Зазначається, що мер провалив підготовку ТерО міста. Йому, а також керівнику місцевого комунального підприємства інкримінують заволодіння чужим майном і службове підроблення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, щл на початку квітня 2022-го мер міста, наближеного до районів активних бойових дій, замість виконати завдання Територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Йдеться про понад 363 тис. гривень. Кошти підозрювані використали "на власний розсуд".

До слова, у жовтні 2020-го переміг на виборах і став міським головою Костянтинівки Олег Азаров. Костянтинівка наразі його контролюють Збройні сили України.

Як повідомлялося, на Полтавщині викрили начальника районного військкомату, який за гроші обіцяв "звільнити" від мобілізації. До корупційної схеми начальник військкомату залучив місцевого правоохоронця, який був посередником.

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