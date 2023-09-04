Мер прикарпатського міста дозволив себе публічно лаяти в обмін на донати для ЗСУ

Він вирішив конвертувати всі негативні висловлювання в кошти для армії.

Міський голова прикарпатського міста Долина Іван Дирів оголосив безпрецедентну, як сам каже, акцію – “Задонатив – свари”. Можливість публічно критикувати, висварити чи зганьбити мера в Мережі треба підкріпити донатом на дрон для захисників.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Я завжди кажу, що критика – це добре… А тепер вирішив конвертувати всі негативні висловлювання (конструктивні й не дуже, відверто хамські й нецензурні) і цим самим допомогти ЗСУ зробити нашу Перемогу ще ближчою”, – пояснив свій намір Іван Дирів.

Також він оголосив умови акції:

під дописом мера можна писати все, що хочеться, навіть те, що вихованим людям і не насниться, але за однієї умови: перед злісним коментарем має бути скрин про те, що переказали гроші на вказану картку;

мінімальна сума внеску – 100 грн., максимальна – необмежено, але що більше лайки – то більше грошей бажано внести;

мета акції – зібрати на першу партію дронів, які розробляють наші земляки-умільці з КБ “Західне”;

сума збору – 100 тис. грн. + плюс сума, яку зберуть разом із працівниками міськради та комунальних закладів, переказавши одноденний заробіток (орієнтовно 300 тис. грн.);

коментарі БЕЗ скрину про оплату блокуватимуться, а їхніх власників відправлятимуть у довічний бан;

акція діє лише під цим дописом, тому сварити владу й мера персонально та заодно допомагати армії можна лише тут.

І найцікавіше: той, хто перекаже найбільшу суму, зможе один день побути в ролі міського голови, пообіцяв Іван Дирів.

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