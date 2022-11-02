Мер Рівного розповів, коли у місті розпочнеться опалювальний сезон

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що опалювальний сезон у місті розпочнеться від четверга, 3 листопада.

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що завтра розпочнеться робота котелень для всіх категорій споживачів, садочків, шкіл, населення міста Рівного та Квасилова.

Третяк також закликав рівнян і надалі економно споживати електроенергію через перевантаженість енергосистеми.

"Шановні рівняни, хочу попросити вас і надалі дбайливо ставитись до всіх засобів і ресурсів енергонезалежності. Хочу сказати, що у нас війна, війна зі зброєю, війна економічна та війна енергетична, і саме тому ворог зараз зміщує акценти на те, щоб розпочати проти нас енергетичну війну. Цей опалювальний сезон буде, напевно, найскладніший за всю історії незалежності України", - наголосив мер Рівного.

Складний опалювальний сезон в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців негайно готуватися до найскладнішої зими та запастися необхідними речами.

За його словами, уряд продовжує домовлятися з міжнародними партнерами про збільшення постачань обладнання для відновлення інфраструктури. Крім того, ведуться переговори про мобільні джерела живлення й обігріву.

Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон, і газу у сховищах достатньо, аби стабільно пройти зиму.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.

Японський уряд передасть Україні обігрівачі та системи опалення для захисту від холодів.

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