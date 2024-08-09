Мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив про "напружену ситуацію"

За його словами, за кілька десятків кілометрів від кордонів Курчатова йдуть бойові дії.

Мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста.

Про це мер Ігор Корпунков написав у Telegram.

Він визнав, що "обстановка напружена", діє режим надзвичайної ситуації. Водночас мер запевнив, що адміністрація та всі служби міста працюють у штатному режимі.

Мер Курчатова цинічно закликав росіян не піддаватися "інформаційним провокаціям".

Зауважимо, що Курчатов розташований за трохи більш як 80 кілометрів дорогами від міста Суджа, де, за даними російських пропагандистів, стоять українські війська. У Курчатові розташована Курська атомна електростанція.

Курська АЕС на карті / Фото: Google Maps

Раніше ми писали, що відбувається з охороною Курської АЕС.

Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак відповів, чи має Україна намір взяти Курську АЕС.

У виданні The Economist вважають захоплення Курської АЕС малоймовірним.

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