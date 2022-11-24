Мер ще одного обласного центру закликав містян їхати до села: під час блекауту жити можна буде і у школах

У Тернополі в школах на випадок тривалого блекауту обладнають спеціальні пункти для містян.

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста їхати до сіл. Також у місті в школах обладнають пункти обігріву, де будуть генератори та місця для сну.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Надал повідомив, що Тернопіль готується до складної зими. Якщо у місті на тривалий час буде блекаут, то у школах обладнають тимчасові пункти обігріву, де можна буде зарядити телефон, зігрітися та навіть ночувати, оскільки у квартирах може бути дуже холодно. Також у цих місцях розгорнуть польову кухню.

"На випадок тривалого вимкнення електроенергії (кілька днів поспіль) та значного зниження температури ми готуємо пункти обігріву в приміщеннях освітніх закладів нашого міста. Ми обладнаємо їх генераторами, доступом до інтернету, біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефони, скористатися польовою кухнею, засобами гігієни, медикаментами. Також ці приміщення будуть доступні для тимчасового проживання", - написав Надал.

Також мер Тернополя закликав жителів міста їхати до сіл, оскільки там можна буде зігрітися пічним опаленням.

Блекаут в Україні: як міста готуються до зими

Через постійні обстріли української енергетичної інфраструктури в Україні без електрики можуть залишитися багато населених пунктів. У ВООЗ вважають, що ракетні обстріли інфраструктури призведуть до того, що 2-3 мільйони українців змушені будуть покидати свої домівки, також очікується спалах різних інфекційних хвороб.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає жителів багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати до села. Він переконаний, що ситуація з електропостачанням тільки погіршуватиметься.

Віталій Кличко вважає, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, а просто тимчасовий переїзд.

Читайте також: