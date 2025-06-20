Мер у кайданках: ще одного посадовця затримали за підозрою у хабарництві

Мера міста Бердичів на Житомирщині затримано за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря

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Міського голову Бердичева Сергія Орлюка затримали просто посеред вулиці та одягли у кайданки. За інформацією правоохоронців, кримінальне провадження розслідується за фактом отримання хабара посадовою особою.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на поліцію та місцеві ЗМІ.

Подробиці затримання та реакція свідків

Вдень п’ятниці, 20 червня, в Telegram-каналі «Підслухано Бердичів» з’явилася інформація про затримання міського голови Сергія Орлюка.

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Було опубліковано відео, де на чоловіка, схожого на мера, надягають кайданки просто посеред вулиці. Цю подію біля залізничного переїзду по Житомирській вулиці бачили сотні водіїв.

Офіційне підтвердження та слідчі дії

Журналісти з’ясували, що справою, ймовірно, займається управління стратегічних розслідувань Національної поліції України. Згодом речниця цього управління Наталія Калиновська підтвердила факт затримання Сергія Орлюка.

«Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу надати», — заявила Наталія Калиновська.

Додаткові деталі та обшуки

Редактор місцевого видання «Ріо-Бердичів» Олександр Доманський, який був на місці події, розповів, що у машині Сергія Орлюка правоохоронці виявили долари. Наразі подробиці щодо суми чи пакування валюти невідомі.

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Правоохоронці також знайшли флешку у кишені мера та вилучили її як речовий доказ. Після завершення процесуальних дій Сергій Орлюк залишив місце події.

За інформацією джерел видання, станом на 16:00 у міській раді Бердичева слідчі проводили обшуки.

Нагадаємо, в Київській міській адміністрації «на гарячому» затримали інспектора Департаменту земельних ресурсів. Посадовець вимагав хабар у підприємця за продовження оренди дитячого спортивного майданчика.