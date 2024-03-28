Мер Запоріжжя повідомив про вибухи у місті: є постраждалі

Ворог завдав ударів по цивільних будинках.
Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що ворог завдав ударів по цивільних будинках.
"Ворог наніс удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Федоров заявив, що нараз уточнюється інформація про постраждалих та руйнування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житловому мікрорайону Харкова.
Крім того, ми раніше інформували, що для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас.
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