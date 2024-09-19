Мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження: що відомо

Мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження. За його словами, він хотів долучитися до лав ЗСУ, проте не отримав погодження від Генштабу. Йому надійшла інша пропозиція.

Про це йдеться в коментарі Сергія Сухомлина під час позачерговій сесії Житомирської міської ради, передає кореспондент "Укрінформу".

Сергій Сухомлин зазначив, що ухвалював таке "складне рішення" про складення повноважень декілька тижнів.

"Поки що не можу сказати, у зв'язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати... Неодноразово в інтерв’ю і на виборах я казав, що не хочу назавжди залишатися міським головою, тому що іноді втрачаєш мотивацію, і точно ти не найрозумніший в цьому місті. Але дуже було важливо робити те, чого до тебе ніхто не робив", - зазначив Сухомлин.

За словами Сухомлина, він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), але отримав "іншу пропозицію". Подробиць він не надав.

"Коли я йшов на цю посаду, у мене було бажання працювати, аби Житомир був першим. Сьогодні Житомир – перший із заміни вуличного освітлення, місто було першим із невідключень електроенергії під час повномасштабної війни. За різними рейтингами наше місто лідирує за рівнем підтримки ЗСУ", – сказав Сухомлин.

Він також додав, що в Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні, а ще в місті першими запровадили електронний квиток.

"Це дуже складна робота і були помилки, адже вони є в тих, хто робить", – додав він.

Мер також повідомив, що його родина залишається в Житомирі.

Що відомо про Сергія Сухомлина

Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

Влітку 2024-го мер Житомира повідомив, що його місто намагається стати енергонезалежним. Там згадали про приватні котельні.

Наскільки довгий шлях для міста на 250-300 тисяч жителів, Сергій Сухомлин розповідав 17 червня.

За даними видання "Слово і діло", Сергій Сухомлин посів 16 місце у рейтингу зарплат серед українських мерів. За 2022 рік він заробив 522,5 тисячі гривень (2021 рік – 362,6 тисячі).

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