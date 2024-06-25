Мера Мукачева затримали за підозрою у корупції – подробиці (відео, фото)

Мера та голову районної ради Мукачева підозрюють у причетності до корупційних схем.

Мера Мукачева Андрія Балогу та голову районної ради Михайла Ланя затримали працівники СБУ та НАБУ за підозрою у корупційних схемах.

Про це повідомила пресслужба СБУ без уточнення прізвищ чиновників, додавши, що мова йде про мера одного з міст Закарпатської області.

Однак інформацію про затримання Балоги, Ланя а також начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка підтвердив журналіст Віталій Глагола. За даними Глаголи, справа стосується корупційної схеми продажу стадіону "Авангард", у Мукачеві. Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень.

За повідомили правоохоронців, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

"Організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз «Партії регіонів»", - йдеться у повідомленні.

Мера Мукачева затримали за підозрою у корупції / Фото: Служба безпеки України

Затримання чиновників у Мукачеві / Фото: Служба безпеки України

Затримання чиновників у Мукачеві / Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

"Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн", - повідомили в СБУ.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на шість місяців.

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Нагадаємо, у жовтні минулого року СБУ та НАБУ провели обшуки у мера Мукачева, голови райради та дипломата (фото).

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