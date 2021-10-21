Мерам міст порадили брати приклад з Харкова в сфері енергоефективності

Українська енергетична асоціація оцінила перспективи і ризики опалювального сезону під час пресконференції на тему "Опалювальний сезон 2021/22. Чи не замерзнуть українці?"

"Ми купуємо газ за європейською ціною, а доходи населення і тарифи у нас українські", — так описав основну проблему української теплоенергетики керівник сектору "Енергетика" в "Офісі ефективного регулювання" (BRDO) Антон Зоркін. Тому, як зазначив президент Української енергетичної асоціації Максим Малашкін, "навіть ті підприємства, які хочуть займатися модернізацією, не можуть цього зробити через фінансові показники".

Крім зростання цін на газ та інших актуальних проблем в галузі, експерти Української енергетичної асоціації, Асоціації теплокомуненерго України, керівники підприємств теплоенергетики з різних регіонів також обговорили питання енергоефективності та модернізації виробництва. Вони зазначили, що, незважаючи на брак коштів у теплоенергетичних підприємств, в країні все ж є приклади успішного впровадження енергозберігаючих технологій, і поставили в приклад Харків.

Генеральний директор КП "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко розповів про те, що було зроблено в місті в рамках підготовки до опалювального сезону.

"Що стосується цін на газ — це питання вирішують не теплові мережі. У нас є керівник міста, який цим займається, шукає можливість, щоб закласти в бюджет і компенсувати частково вартість газу. А тепломережі повинні займатися енергоефективністю. Зменшувати витрати і втрати. Ось наше головне завдання. В цьому році ми добре відпрацювали в плані підготовки до зими. Переклали понад 100 км мереж, поставили понад 300 ІТП з погодним регулюванням, на великих котельнях зробили капітальний ремонт 24 котлів і поставили 6 нових котелень. Запустили в роботу когенераційні установки, зараз взагалі не закуповуємо електроенергії — витрачаємо тільки на зарплати і закупівлю газу", — повідомив Василь Скопенко.

"Дуже приємно чути, що в Харкові вживаються заходи для зменшення втрат і підвищення енергоефективності. Такі заходи повинні прийматися у всіх містах країни", — зазначив Антон Зоркін.

Своєю чергою виконавчий директор Асоціації теплокомуненерго України Андрій Гнатуш закликав органи місцевого самоврядування змінити пріоритети в бік інвестування в енергозберігаючі технології: "Хочу звернутися до мерів міст і глав ОТГ. Не потрібно витрачати всі бюджети на плитку. Міняйте комунікації, вкладайте в енергозберігаюче обладнання. Це перспектива. Це знизить втрати".

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