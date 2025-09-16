Mercedes за зарплату: Михайлова пояснила, як купила дорогу автівку, і заперечила слова блогера

Аліна Михайлова відреагувала на звинувачення в купівлі Mercedes / © ТСН.ua

Реклама

Командирка медичної служби «Ульф», депутатка Київради і дівчина покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова заперечила слова підсанкційного блогера Мирослава Олешка, що під час купівлі її особистої автівки Mercedes мала відкриті збори на потребу свого підрозділу.

Про це Михайлова сказала в інтерв’ю «Українській правді».

Вона пояснила, що купила машину в кредит на три роки за свою офіційну зарплату.

Реклама

«Сьогодні блогер Олешко стверджує, що я купила машину за донати. Хоча на момент покупки машини взагалі не було активного збору. Збір був раніше на річні потреби „Ульфа“, і на тому рахунку досі лежить 2,5 мільйони гривень. 500 тисяч гривень ми витратили на розхідники медичні. Стосовно ж машини, я не збираюся ні в кого питати дозволу, як витрачати свою заробітну плату, куди витрачати винагороду і премію», — каже Михайлова.

Парамедикиня зауважила, що сама регулярно перераховує донати у найбільші благодійні фонли України. Наприклад фонд Сергія Притули, Тараса Чмута («Повернись живим») і Сергія Стерненка.

«Ми стабільно заправляємо соляркою наші машини, скидаємося на оплату комуналки в хатах, які ми знімаємо на Донеччині. Чи могла я купити дешевшу машину? Та могла. Але це не має хвилювати Олешка чи ще когось. Захочу — куплю собі „Майбах“ чи „Роллс Ройс“, якщо матиму таку можливість. Ми другий рік безперервно виконуємо бойове розпорядження, підрозділ не виходить взагалі на відновлення, і ми не буваємо ні на яких полігонах. Звичайно, за цей час у мене була можливість накопичити гроші», — зазначає командирка медичної служби «Ульф».

Критику Михайлова сприймає як кампанію не проти себе особисто, а проти військових загалом.

Реклама

Раніше скандальний блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та має підозру від СБУ, заявив, що командирка «Ульфа» Аліна Михайлова в березні цього року придбала кросовер Mercedes GLA 200 за 61 тисячу доларів.

Нагадаємо, Аліна Михайлова пояснила, як вплине на фронт дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років.