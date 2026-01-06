Мережа обурилась через італійця на кордоні: чоловік у вишиванці вихваляв Путіна та влаштував скандал

Кордон / © ТСН

Мережу сколихнула історія, яка розгорнулася в рейсовому автобусі сполученням Італія — Україна. Громадянин Італії, вдягнений у подаровану українською коханою вишиванку, публічно вихваляв воєнного злочинця Путіна та ображав Україну. Проте він не врахував одного: поруч їхала українська блогерка, яка вирішила не залишати це безкарним.

Про це стало відомо з допису блогерки Дар’ї Мельниченко у соцмережі Threads.

Вишиванка і «любов» до диктатора

Інцидент стався під час зупинки автобуса. Як розповіла Дар’я Мельниченко, з транспорту вийшла пара — українка та італієць на ім’я Рокко. Чоловік був одягнений у вишиванку і спочатку справив приємне враження. Він сам підійшов до блогерки та завів розмову.

Проте діалог миттєво перетворився на потік бруду. Дізнавшись, що дівчина з України, «Рокко» почав розповідати, яка «х…йова в нас країна» та який «х…йовий президент». «І що він поважає Путіна, і який він молодець», — цитує слова іноземця авторка допису.

Допис Дар’ї / © Фото з відкритих джерел

Найбільше обурення викликав цинізм ситуації: чоловік їхав до будинку своєї партнерки у Білу Церкву, був одягнений в український національний одяг, але відкрито підтримував агресора, який щодня вбиває українців. Його супутниця, за словами свідків, поділяла погляди чоловіка.

Допис дівчини / © Фото з відкритих джерел

«Тепла зустріч» на кордоні

Дівчина вирішила діяти миттєво. Вона заявила, що такі люди не мають права перетинати український кордон під час війни, і попередила, що повідомить про фаната Путіна відповідні служби.

Історія швидко стала вірусною: за лічені години на сторінку Дар’ї підписалося майже 20 тисяч людей, які стежили за розв’язкою драми. Коли автобус прибув на пункт пропуску «Чоп — Захонь», на італійця вже чекали.

«Поговорила зі старшим зміни. Вони вже знали й чекали. Сфотографувала мої документи й італійця. Пару повели на допит, а я написала заяву», — повідомила Мельниченко.

Допис дівчини в соціальній мережі / © Фото з відкритих джерел

Що кажуть в ДПСУ

Журналіст Віталій Глагола звернувся за коментарем до секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Там підтвердили інформацію про цю подію.

Демченко зазначив, що прикордонники були поінформовані про ситуацію, яка набула розголосу в соцмережах.

«Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі», — наголосив полковник Демченко.

За даними джерел, Служба безпеки України також в «курсі ситуації».

Згодом, журналіст повідомив, що Рокко оформили картку відмови у в’їзді та заборону на перебування в Україні на кілька років.

Що кажуть про «прихильника Путіна» українці

Ситуація швидко перетворилася на джерело мемів та палких дискусій.

Що думають україні про «прихильника Путіна» / © Фото з відкритих джерел

Що думають україні про «прихильника Путіна» / © Фото з відкритих джерел

Що думають україні про «прихильника Путіна» / © Фото з відкритих джерел

Що думають україні про «прихильника Путіна» / © Фото з відкритих джерел

Що думають україні про «прихильника Путіна» / © Фото з відкритих джерел

Що відомо про проросійського Рокко

Журналіст пішов далі та знайшов сторінку у соціальній мережі італійця.

«Знайшов ТікТок італійця Рокко якому зараз хлопці і дівчата з ДПСУ на КПП Тиса в Чопі оформлюють заборону вʼїзду в Україну», — пише Глагола.

За його словами останній пост чоловіка — «фото з автобусу і радість, що він їде до Росії через Україну».

Допис Рокко в Tik-Tok / © Фото з відкритих джерел

