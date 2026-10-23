Мережа TurbOil зросла до десяти АЗС: де відкрили нову станцію

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Після відкриття мережа TurbOil налічує десять автозаправних станцій у Львові та Львівській області. У компанії зазначають, що, попри складні економічні умови та виклики воєнного часу, продовжують розширювати географію присутності та інвестувати у розвиток сервісу.

В основі роботи мережі — три ключові принципи: якісне пальне, конкурентна ціна та зручне обслуговування. TurbOil приділяє особливу увагу контролю якості пального на всіх етапах постачання.

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Пальне для мережі імпортують залізничним та автомобільним транспортом із нафтопереробних підприємств Литви, Польщі та Німеччини. Компанія також інвестує у сучасне обладнання та технічне оснащення АЗС, зокрема для забезпечення точності відпуску пального.

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Окремим напрямом діяльності TurbOil є соціальна відповідальність, зокрема підтримка Сил оборони України. У компанії наголошують, що розвиток українського бізнесу в умовах війни є також внеском в економічну стійкість держави.

АЗС TurbOil працюють за такими адресами:

м. Львів, просп. Червоної Калини, 13А; м. Львів, вул. Зелена, 151Б; м. Миколаїв, вул. Львівське шосе, 9; с. Баличі, вул. Львівська, 1, Яворівський район, Львівська область — неподалік пункту пропуску «Шегині — Медика»; с. Кам’янопіль, вул. Софіївська, 9А, Львівський район, Львівська область; м. Буськ, вул. Львівська, 81, Золочівський район, Львівська область; с. Зимна Вода, вул. Яворівська, 14А, Львівський район, Львівська область — комплекс Aria Motors; м. Золочів, вул. Львівська, 69; с. Болехівці, вул. Трускавецька, 1, Дрогобицький район; м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2 — поблизу ТРЦ Victoria Gardens.

У TurbOil також анонсували подальше розширення мережі. Навесні 2027 року компанія планує відкрити ще чотири нові АЗС. Деталі щодо їхнього розташування обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, перший автозаправний комплекс нової української мережі TurbOil відкрився 19 червня 2026 року у Львові.

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