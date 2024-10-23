Мережа аптек “Подорожник” відкрила кабінет для вакцинації – першим щеплення отримав очільник МОЗ Віктор Ляшко

Мережа обладнала спеціальний кабінет з усіма ліцензійними умовами для проведення щеплень. Аптека “Подорожник” отримала необхідну ліцензію від МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики, забезпечила відповідне матеріально-технічне обладнання та організувала окреме приміщення для проведення щеплень пацієнтам та зону очікування.

Першим вакцинували міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та Ярно Хабіхта, представника Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

“Міністерство охорони здоров'я створило ефективні механізми та затвердило всі необхідні регуляції, які дозволяють вже цього епідсезону розпочати вакцинацію проти сезонного грипу безпосередньо в аптечних закладах. Тепер розраховуємо на активну залученість аптек, де буде доступна ця послуга. Це не лише дозволить підвищити рівень імунізації, її доступність для українців, а й прибрати стигму щодо вакцинації. Вакцинуйтеся – це простий спосіб захистити своє здоров'я та здоров'я своїх близьких”, — зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.

Фармацевти Подорожника пройшли тематичний фаховий курс в НМУ ім. О.О.Богомольця. Під час навчання вони отримали необхідні знання та практичні навички для проведення вакцинації в умовах аптечного закладу, відповідно до чинних стандартів та протоколів.

“Для нас велика честь приймати Міністра охорони здоров’я в одній із наших аптек. Ця подія підкреслює важливість співпраці державного та приватного секторів у сфері охорони здоров’я. Мережа «Подорожник» прагне не лише надавати доступ до медичних послуг, а й бути лідером у впровадженні інновацій, що роблять охорону здоров’я більш доступною та ефективною для кожного українця. Ми пишаємося тим, що можемо сприяти загальнонаціональній кампанії з вакцинації, яка є ключовою для захисту здоров’я населення”, – розповів СЕО мережі аптек “Подорожник” Тарас Коляда.

Що потрібно, аби зробити щеплення від грипу в аптеці?

придбати вакцину в аптеці;

заповнити згоду на проведення імунізації;

отримати щеплення безпосередньо в аптеці (у приміщенні, що спеціально організовано для проведення щеплень).

Після щеплення фармацевт видає пацієнту довідку про проведену вакцинацію.

Цей проєкт є пілотним і за його результатами та попитом будуть вирішувати, чи масштабувати такі кабінети в аптеках мережі у інших містах України. Вакцинуватися можуть усі бажаючі з відповідним рецептом.