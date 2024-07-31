Мережа аптек «Подорожник» завершила реновацію медичного кабінету на полярній станції Академік Вернадський

Мережа аптек «Подорожник» – один із прикладів відповідального бізнесу, що підтримує і економіку, і наукову галузь нашої держави. Так, вже третя поспіль експедиція українських полярників в Антарктиду отримала повне фармацевтичне забезпечення та супровід від ритейлера.

Компанія провела реновацію медичного кабінету на полярній станції «Академік Вернадський», а саме меблювала кабінет, надала техніку та програмне забезпечення.

Це був серйозний виклик та важлива, кропітка праця, результати якої говорять самі за себе. За тисячі кілометрів від України, ще два роки тому, перед повномасштабним вторгненням, криголамом «Ноосфера» було доставлено нові медичні меблі та додаткове медичне обладнання, придбане мережею аптек «Подорожник» для станції. Після нелегкої дороги, техніка потребувала додаткових налаштувань, проте із цим викликом теж впоралися. Сьогодні оновлений медичний кабінет успішно функціонує.

Всі ліки та медичні засоби, які мережа аптек «Подорожник» передає на станцію щороку, також потребують системного обліку, певних умов зберігання та своєчасної заміни. Враховуючи, що експедиції на станцію відправляється лише раз на рік, вкрай важливо завчасно все передбачити та укомплектувати експедицію у повній мірі.

І тут важливо врахувати все – від препаратів від захитування чи застуди, до вузькопрофільних медикаментів, в тому числі і для хірургічного втручання. Про важливість функціонування сучасного медичного кабінету нам розповіла медикиня 29-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) – Іванна Котурбаш.

Іванно, ви вже майже півроку перебуваєте у Антарктиці. Підкажіть будь ласка, з якими викликами вам як медику вже довелося стикнутися?

Тут найбільшим викликом є те, що працюєш в обмежених діагностичних ресурсах та медикаментозному забезпеченні. Немає можливості сходити і придбати того, чого не вистачає. Проте завдяки нашому партнеру – мережі аптек «Подорожник» більшість класичних ситуації наші ресурси перекривають.

Чи дійсно наразі медичний кабінет, удосконалений за підтримки «Подорожника» має все необхідне для роботи в надзвичайних умовах? Чи можливо хотілося б щось додати/змінити?

Медичний кабінет на станції створений ще за часів британців. Наразі він добре оновлений, проте багато б чого хотілося додати. Наприклад, для нас важливо було б мати портативний рентген апарат, адже ми працюємо в умовах, коли він може бути потрібним навіть за межами станції.

Та загалом хотілося б розширити кількість медичних кабінетів, адже наша медична допомога на станції включає в себе два кабінети, хоча це мало б бути хоча б 5, або взагалі окрема будівля.

Що для вас особисто є найскладнішим у роботі на полярній станції?

Найскладнішим є саме розуміння, в яких умовах працюєш.

Чого вам найбільше не вистачає з ваших колишньої «робочої буденності»?

Найбільше не вистачає своїх рідних та близьких. В еру технологій консультації із моїми пацієнтами активно продовжуються у вигляді телемедицини.

Якби ви знали завчасно якими будуть умови роботи в Антарктиці, то чи прийняли б для себе це рішення – їхати?

Про умови роботи на станції нас детально ознайомлювали, як адміністрація НАНЦ, так і лікар із попередньої експедиції. Тому рішення їхати було свідомим і на даний час таким залишається.

Чи розглядаєте ви для себе можливість ще раз повернутися на станцію?

Це залежить від багатьох життєвих обставин. Наперед, загадувати не буду, але все може бути.

До нової зміни ще далеко, але що б ви порадили вашому наступнку – медику, який прийде вам на зміну? Можливо ви вже розумієте, що могли б завчасно підготуватися, маючи перед від’їздом нинішній досвід?

Своєму наступнику чи наступниці я буду радити детальніше після того, коли будуть відомі потенційні спеціалісти. Адже одна лікарська професія сильніша в чомусь одному, а інша в іншому.