Мережа ОККО відновила Гостомельський ліцей до початку навчального року

Мережа АЗК ОККО завершила ремонтно-відновлювальні роботи у ліцеї №1 міста Гостомеля (Київська обл.), який зазнав серйозних ушкоджень під час воєнних дій навесні цього року.

Саме приміщення ліцею вціліло, але було знищено 187 склопакетів, вибито 139 дверей і 111 вікон, понівечено дах, фасад та пошкоджена система опалення.

Керівництво ліцею звернулося за допомогою у відбудові до меценатів, і мережа ОККО ще у липні відгукнулася на це прохання. Компанія власним коштом замінила покрівлю й окремі фрагменти фасаду, встановила нові склопакети, привела до ладу систему опалення, виконала внутрішні ремонтні роботи, відбудувала центральний вхід до ліцею з урахуванням інклюзивних потреб тощо.

Окрім ліцею у Гостомелі, ОККО відбудовує ще три освітні заклади у Київській області. Йдеться про школу у селі Розважів та Бобрицьку гімназію, а також ясла-садок «Веселка» у Гостомелі. На ці потреби компанія виділила загалом 40 мільйонів гривень.