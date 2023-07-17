Мережа «Укрзолото» передала більше 3 млн грн на відновлення Херсонщини

Теракт на Каховській ГЕС потребував швидких та рішучих дій. На початку червня, одразу після вибуху, було зрозуміло, що знадобиться багато сил та технічних засобів для евакуації місцевих мешканців та відкачування води. Тому мережа «Укрзолото» з перших днів перерахувала 1 500 000 грн на закупівлю рятувальних засобів: лодок, гідрокостюмів, насосів, станцій очищення води. Це все було необхідно для евакуації людей з зони техногенної катастрофи та боротьби з наслідками теракту, спричиненого країною-агресоркою. Наступним кроком став запуск благодійної акції зі збором коштів на відновлення Херсонщини.

У період з 10 до 30 червня кожен бажаючий, купуючи ювелірні прикраси, мав змогу долучитися до акції. За її умовами 100 грн з кожної покупки були спрямовані до Благодійного фонду Сергія Притули. За 20 днів акції вдалось зібрати 1 689 100 гривень. Таким чином мережа перерахувала 3 189 100 грн на допомогу постраждалому регіону. Цей результат став можливий тільки завдяки спільним зусиллям мережі та клієнтів.

«Укрзолото» спрямовує зібрані кошти на підтримку постраждалих людей Херсонщини. Вода відійшла і навіть вцілілі домівки багатьох херсонців виявились не придатними для подальшого життя. Однією з головних проблем є відсутність питної води та каналізації. Всі зібрані кошти спрямовуються на закупівлю спеціальної техніки для аварійно-рятувальних комунальних служб. До переліку увійшли: спецзасоби для збирання мулу, машини для прочистки каналів, відкачування стічних вод та цистерни для доставки і роздачі питної води. Це першочергове обладнання для забезпечення базових потреб жителів постраждалого регіону.

«Укрзолото» не вперше проводить благодійні акції або перераховує власні кошти у фонди, що займаються волонтерською діяльністю. Ювелірна мережа вважає, що важлива як гуманітарна підтримка, так і допомога військовим. Тому регулярно передає автівки для Сил Оборони України, які працюють на різних напрямках.