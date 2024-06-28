Мережа VARUS разом із клієнтами зібрали кошти та передали дві автівки для проєкту “ГеройCar”

Мережа VARUS активно долучається до допомоги фронту, регулярно бере участь та ініціює благодійні проєкти. Серед них — ініціатива “Мчимо до перемоги разом” на підтримку проєкту “ГеройCar”, який купує та передає автомобілі для військових.

За кілька місяців клієнти VARUS, які долучитись до акції “Мчимо до перемоги разом”, допомогли зібрати кошти на автомобілі, яких так потребують наші воїни. Одна автівка відправилась бійцям 20-го окремого батальйону безпілотних систем. Бійці цього підрозділу нищать ворога на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Друге авто передали воїнам підрозділу ППО, який працює на східному напрямку.

Долучитись до акції просто — ви купуєте спеціальні товари, а 1 грн від їхнього продажу прямує на придбання автомобілів для ЗСУ. Серед цих товарів — продукція власних торгових марок VARUS та брендовані пакети. Також у мережі продаються маленькі машинки, копії тих, які для армії закуповує команда ГеройCar. З офіційними правилами акції можна ознайомитись за цим посиланням.

«Автівки надзвичайно важливі для наших воїнів, адже на них виїжджають на задачі штурмовики, з їхньою допомогою проводять евакуацію та перевозять спорядження і БК. А враховуючи недовговічність транспорту на війні, питання бойових авто стоїть напрочуд гостро», — розповідає директорка з маркетингу VARUS Анна Луганська.

Проєкт ГеройCar уже понад рік забезпечує захисників позашляховиками, а кожен із нас може доєднатись до цієї важливої мети.

“Корпоративні цінності, про які ми так багато говоримо, проходять перевірку на справжність. І наші вчинки тепер говорять красномовніше слів, — зазначила Євгенія Бут, СЕО БО “Благодійний фонд Руслана Шостака” – В мирний час бізнеси часто конкурували. Сьогодні усі об'єднуються заради єдиної мети — завершення війни в Україні. Зустрічала дослідження, згідно з якими близько 60% компаній спрямовують фінансову допомогу армії та підтримують власних співробітників, що перебувають в лавах ЗСУ. Важливо, що проєкт ГеройCar має можливість допомагати адресно, безпосередньо тому підрозділу ЗСУ, який обирає компанія.”

Мережа VARUS вважає підтримку Збройних Сил України неодмінною частиною роботи українського бізнесу. Акція “Мчимо до перемоги разом” — це ще один внесок компанії в обороноздатність України, а також можливість для клієнтів мережі долучитись до спільної справи, яка наближає нашу Перемогу.

Нагадуємо, що акція “Мчимо до перемоги разом” триває і долучитись до неї може кожен охочий. Поки перші автівки вже працюють на фронті, наступні — готуються до передачі вже у серпні.