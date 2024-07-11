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Мережею шириться фейк про "Охматдит": що вигадали росіяни цього разу

Мережею шириться фейк про "Охматдит": що вигадали росіяни цього разу

Мережею шириться новий фейк

Кінцева мета пропаганди – переконати українців, що їхній головний ворог – у Києві, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, а не у Москві.

Мережею шириться фейк про те, що обстріл дитячої лікарні в Києві – спецоперація Заходу, яка має на меті вчинити черговий скандал перед самітом НАТО.

Фейк спростовує Центр стратегічних комунікацій.

Такі заяви з боку Росії – це складова операції з інформаційного прикриття власного воєнного злочину.

Крім того, це також спроба  заперечити об’єктивні факти, які доводять, що удар по "Охматдиту" був цілеспрямованим і заздалегідь спланованим злочином РФ.

"Поширення конспірології про те, що Захід або Київ нібито чинять подібні криваві провокації, – це складова дезінформаційної кампанії, покликаної підірвати довіру українців до власної держави та західних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначаться, що кінцева мета пропаганди – переконати українців, що їхній головний ворог – у Києві, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, а не у Москві.

Охматдит наживо! Відновлення роботи після обстрілів та відбудова зруйнованих корпусів

Охматдит наживо! Відновлення роботи після обстрілів та відбудова зруйнованих корпусів

Що відомо про загиблих та деталі цієї цинічної атаки, повідомляють журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

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