Мережею шириться фейк про "Охматдит": що вигадали росіяни цього разу

Кінцева мета пропаганди – переконати українців, що їхній головний ворог – у Києві, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, а не у Москві.

Мережею шириться фейк про те, що обстріл дитячої лікарні в Києві – спецоперація Заходу, яка має на меті вчинити черговий скандал перед самітом НАТО.

Фейк спростовує Центр стратегічних комунікацій.

Такі заяви з боку Росії – це складова операції з інформаційного прикриття власного воєнного злочину.

Крім того, це також спроба заперечити об’єктивні факти, які доводять, що удар по "Охматдиту" був цілеспрямованим і заздалегідь спланованим злочином РФ.

"Поширення конспірології про те, що Захід або Київ нібито чинять подібні криваві провокації, – це складова дезінформаційної кампанії, покликаної підірвати довіру українців до власної держави та західних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначаться, що кінцева мета пропаганди – переконати українців, що їхній головний ворог – у Києві, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, а не у Москві.

Охматдит наживо! Відновлення роботи після обстрілів та відбудова зруйнованих корпусів

Що відомо про загиблих та деталі цієї цинічної атаки, повідомляють журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

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