Мережею шириться фото "українського" хлопчика з протезами: хто це насправді

Насправді фото було зроблене ще у 2015 році, на ньому – американський хлопчик Кейд, який через хворобу змушений ходити на протезах.

Мережею шириться фото "українського" хлопчика з протезами. Воно – маніпулятивне

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi у Telegram.

"Одна з Facebook-груп поширила фотографію з маленьким хлопчиком, у якого замість ніг – протези. Світлину підписали фразою "українська реальність". Насправді фото було зроблене ще у 2015 році, на ньому – американський хлопчик на імʼя Кейд. У малюка – двостороння фібулярна гемімелія, протези допомагають йому ходити", – йдеться у повідомленні.

ЦСКІБ Spravdi зазначає, що мама хлопчика розповідає про його життя у блозі.

"Кейд – безсумнівно сильний хлопчик, який заслуговує на увагу. Однак називати його українцем – нечесно та негарно стосовно дітей, які насправді постраждали від дій російської армії. Тож закликаємо не поширювати маніпулятивні дописи та ретельно перевіряти інформацію в соцмережах", – наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно російська пропаганда видала новий фейк про нацменшини в Україні.

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