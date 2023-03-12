Мережу обурило відео побиття офіцером солдата на Житомирщині: всі подробиці скандалу

Після оприлюдненого в Мережі відео жорстокого побиття солдата офіцером навчального центру на Житомирщині, молодшим лейтенантом Віктором Вітусевичем у підрозділі проведуть службове розслідування. Тим часом користувачі соцмереж говорять про непоодинокі факти знущань та вимагають для кривдника солдата суворого покарання.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про цей інцидент.

Що відбувається на відео

Відео побиття солдата з’явилося в неділю, 12 березня. На опублікованих кадрах чоловік міцної, спортивної статури у приміщенні без вікон та бетонною долівкою штовхає рукою і завдає професійний удар ногою в груди іншому чоловікові, який вдягнутий у спортивні штани та військову фріску.

Навколо стоїть щонайменше шестеро осіб у військовій формі, які ніяк не втручаються у побиття.

На кадрах можна розібрати, що між завданнями ударів кремезний чоловік начебто говорить: “легше?..” і “зрозумів?”.

Сам ролик, який знято з коридору, триває декілька секунд.

У підписі до опублікованого відео йдеться, що в такий спосіб командир взводу Віктор Вітусевич начебто знущається зі строковика. Оскільки призову на строкову службу минулого року не було, важко сказати, коли саме було знято це відео.

Що заявив офіцер

Того ж дня, 12 березня, молодший лейтенант Віктор Вітусевич підтвердив факт побиття солдата, опублікувавши відео на своїй сторінці у Facebook.

"Я, молодший лейтенант, буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую”, - сказав він.

Водночас із його слів можна зрозуміти, що побиття було “виховним заходом”, застосованим до солдата, нібито, через вживання алкоголю.

“Хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був – на навчанні, чи у районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", - заявив Віктор Вітусевич.

Підтверджень того, що солдат вживав спиртні напої немає. На відео він витримує удар, стоячи на ногах, та відступає від офіцера, що насувається на нього.

Реакція командування військової частини

Військове командування 190-го навчального центру, розташованого в селищі Гуйва Житомирського району, прокоментувало цей інцидент.

"Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де немає місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення", – йдеться у повідомленні.

У командуванні військової частини зазначили, що учасники інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Коментарі в соцмережах

Після того, як відео інциденту потрапило у Мережу, у коментарях в соцмережах повідомляють, що такі знущання — не поодинокий випадок.

“Це вже не в перше на Житомирщині.У 2020 на полігоні був побитий контрактник. Є судове рішення 2 роки умовно. Не дамо таким покидькам отримати умовний термін. Тільки максимальний, а всім хто дивився і нічого не зробив - "умовно" і на фронт”, - йдеться в одному з дописів.

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Коментатори вимагають заарештувати та справедливо судити молодшого лейтенанта Вітусевича.

“На все що він заслуговує - це гнити у в'язниці, такі вчинки не допустимі, поки наші військові хоробро борються за незалежність нашої держави, такі виродки знущаються з солдатів які нічого не можуть зробити і вимушені терпіти знущання командирів”, - пишуть в коментарях.

У діях офіцера, які зафіксовані на відео, один з користувачів соцмереж побачив ознаки злочину, передбаченого ст. 365 ч.2 КК України.

“Відповідальність за такі дії передбачена у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо цю тварину не посадять за цією статтею, тоді зрозуміло, яке у вас там "суворе розслідування"!” - написав він.

Окрім того, у коментарях в соцмережі звертають увагу на поведінку військових, які спостерігають за побиттям, і закликають провести розслідування щодо командування військової частини.

“А командування, яке надає дозвіл на такі виховні заходи? Місяць назад був вже випадок, хлопець ледь доїхав до лікарні, тоді не було підтверджених фактів. Тепер фактів вистачить? Чекаємо, коли буде службова перевірка і по керівництву Центру, особливо тим, хто "лічно" приймає таких "офіцерів", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, в одній з військових частин Житомира трапився скандал. Молодший лейтенант побив солдата, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

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