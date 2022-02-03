Мережу "підірвало" відео, як біля залізничних колій на Закарпатті косять бурян по коліна у снігу

Ролик вже переглянули кілька десятків тисяч людей.

На Закарпатті декілька працівників біля залізничних колій косили бур'ян, стоячи по коліна у снігу.

Таке доволі незвичне видовище зняв на камеру місцевий житель Євгеній Чорней і опублікував на своїй сторінці у Facebook у середу, 2 січня.

За словами автора відеоролику, у снігових заметах біля села Пасіка Мукачівського району косили бур'ян працівники "Укрзалізниці".

"Закарпатці! Годі хвилюватися, що зима не відходить, жалітись, що десь дороги не чистять тощо… Будьте оптимістами, як працівники "Укрзалізниці" і готуйтесь до літа", - йдеться у дописі.

Відео розлетілось Мережею і вже набрало кілька десятків тисяч переглядів.

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